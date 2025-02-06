Жителя Самары будут судить за предоставление паспорта для регистрации фиктивных организаций

В Красноглинский районный суд Самары направлено уголовное дело 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, мужчина согласился за денежное вознаграждение с предложением неустановленного лица выступить в качестве формального директора и учредителя двух коммерческих организаций.

«В январе 2024 года он передал злоумышленникам свой паспорт гражданина РФ, на основании которого было зарегистрировано несколько юридических лиц, при этом молодой человек не имел отношения к их деятельности»,— пояснили в областной прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что расследование в отношении неустановленного лица, предложившего стать формальным директором, выделено в отдельное производство.

Алексей Алексеев