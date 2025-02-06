Сочи вошел в топ направлений для отдыха весной

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха весной. Курорт собрал 12% бронирований. В среднем туристы бронируют номера на шесть ночей, одна из которых в среднем стоит 4 тыс. руб., сообщает сервис для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Первое место занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 14% бронирований. В среднем путешественники планируют провести в городе пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4,1 тыс. руб.

Закрывает топ-3 популярных направлений для отдыха весной Москва, которая собрала 6% бронирований. Путешественники планируют провести в столице России в среднем четыре ночи. Одна ночь размещения обойдется желающим отдохнуть весной в Москве в 4,7 тыс. руб.

В рейтинге популярных направлений для отдыха весной также оказался Геленджик. Средняя продолжительность поездки — шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик