Городские власти требуют снести незаконно надстроенный этаж автомойки в Мотовилихе

Администрация Мотовилихинского района Перми в судебном порядке оспаривает законность реконструкции автомойки возле стадиона «Трудовые резервы» на ул. Патриса Лумумбы, 2а. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного сада Пермского края, ответчиком по иску является пермский предприниматель Олег Костарев. Истец считает, что бизнесмен провел самовольную реконструкцию здания мойки, возведя антресольный этаж площадью 116,5 кв. м. Администрация Мотовилихи требует привести здание мойки в соответствие с параметрами, отраженными в разрешении на строительство объекта, выданном еще в 2002 году. По мнению властей, на автомойке необходимо демонтировать незаконно возведенный антресольный этаж. В случае неисполнения этого решения администрация района намерена получить право снести незаконные конструктивные элементы здания самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

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Истец также попросил на время рассмотрения дела запретить Росреестру совершать регистрационные действия в отношении здания автомойки и земельного участка под ней. Суд удовлетворил это ходатайство, введя в отношении спорного объекта обеспечительные меры.

Отметим, что по ул. П. Лумумбы, 2а, действует одноэтажная автомойка общей площадью 650 кв. м, рассчитанная на шесть постов.

По данным Kartoteka.ru, Олег Костарев ведет предпринимательскую деятельность в сфере аренды и управления недвижимостью. Ранее бизнесмен владел кировским ООО «Автотехстрой» (перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении), прекратившим работу в 2017 году.