В мэрии Перми сменится начальник отдела по туризму

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми разместил вакансию начальника отдела по туризму на сайте HeadHunter. Первым на этот факт обратило внимание агентство Ura.ru. «Требуется начальник отдела туризма. Зарплата — до 60 тыс. руб. в месяц на руки. Требования — высшее образование, знание федерального и регионального законодательства»,— говорится в описании вакансии. Соискатель должен уметь эффективно планировать свою работу, системно решать задачи и оперативно реализовывать управленческие решения. В мэрии агентству сообщили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rutube.ru Фото: Rutube.ru

Напомним, сейчас должность начальника отдела по туризму занимает Юлия Анохина, супруга экс-депутата Госдумы Павла Анохина. До работы на муниципальной службе она работала на руководящих должностях в группе пермского туроператора «Спутник-РМК».

По данным «Ъ-Прикамье», госпожа Анохина покинет должность по собственному желанию на следующей неделе. В мэрии Перми эту информацию пока не комментируют.