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Россияне потратили 55 млрд рублей на оздоровление в санаториях Кубани

Краснодарский край стал лидером среди регионов по объему средств, потраченных на санаторное лечение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследования бренд-медиа Т-банка «Бизнес-секреты», за одиннадцать месяцев 2024 года россияне потратили на оздоровление в здравницах Кубани 55 млрд руб.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За Кубанью следуют Ставропольский край с показателем 36 млрд руб., Крым — 13,8 млрд руб., Московская область — 12,2 млрд руб. и Татарстан — 9,6 млрд руб.

Общероссийские траты на услуги санаториев за январь—ноябрь 2024 года достигли 2,2 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 17,5%. Согласно исследованию, причины роста заключаются в удорожании стоимости путевок и повышении спроса потребителей на санаторный отдых.

Пиковыми месяцами для санаторного отдыха стали июль и август. За летний период объем оказанных услуг в здравницах составил 82,6 млрд руб.

Нурий Бзасежев

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