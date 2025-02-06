Руководитель госкомзакупа Хакасии переходит на пост заместителя главы республики

Председатель госкомитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок (госкомзакуп) Хакасии Дмитрий Бученик продолжит работу в команде главы республики Валентина Коновалова уже в качестве его заместителя. О предстоящем назначении сообщил Telegram-канал регионального отделения КПРФ.

Валентин Коновалов предложил Дмитрию Бученику перейти на новую работу в ходе рабочей встречи, на которой руководитель госкомзакупа отчитался о деятельности ведомства в 2024 году. «Комитет ежегодно сохраняет в казне республики свыше миллиарда рублей. Например, только через проведение совместных закупок удалось сэкономить свыше 100 млн руб.»,— отмечается в сообщении.

Дмитрий Бученик был утвержден на посту руководителя госкомзакупа в 2019 году. Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе было объявлено об отставке заместителя главы Хакасии Юрия Курлаева. Он продолжит работу в качестве советника руководителя региона.

Валерий Лавский