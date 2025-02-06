Замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» останется в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю директора муниципального казенного учреждения «Городская среда» Снежане Довженко, обвиняемой в получении взяток. Она останется в следственном изоляторе до 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о заключении Снежаны Довженко под стражу вынес Тракторозаводский районный суд 15 января этого года. Адвокаты пытались оспорить это постановление и просили отправить обвиняемую под домашний арест. Однако Челябинский областной суд отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заместитель директора МКУ «Городская среда» Снежана Довженко подозревается в получении взяток за содействие в установке киосков. По версии следствия, с января по март 2022 года она получила через посредника деньги от предпринимателя. Взамен она обеспечила быстрый и беспрепятственный прием документов для заключения договора на размещение киосков в Челябинске без проведения торгов. Преступление выявили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.