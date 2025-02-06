Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» останется в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю директора муниципального казенного учреждения «Городская среда» Снежане Довженко, обвиняемой в получении взяток. Она останется в следственном изоляторе до 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о заключении Снежаны Довженко под стражу вынес Тракторозаводский районный суд 15 января этого года. Адвокаты пытались оспорить это постановление и просили отправить обвиняемую под домашний арест. Однако Челябинский областной суд отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заместитель директора МКУ «Городская среда» Снежана Довженко подозревается в получении взяток за содействие в установке киосков. По версии следствия, с января по март 2022 года она получила через посредника деньги от предпринимателя. Взамен она обеспечила быстрый и беспрепятственный прием документов для заключения договора на размещение киосков в Челябинске без проведения торгов. Преступление выявили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...