В Оренбуржье раскрыто мошенничество с продажей авто на 119 млн рублей

Следователи выявили мошенническую схему с продажей машин в оренбургском автосалоне. Были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. По подозрению в преступлениях задержаны 11 предполагаемых участников преступной группы. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полиция установила, что обвиняемые открыли автосалон в Оренбурге и размещали в СМИ и интернете рекламные объявления с заниженными ценами на машины с низкой процентной ставкой по кредитам на их покупку. Во время заключения договоров фигуранты уголовных дел сообщали клиентам ложные сведения о наличии интересующих автомобилей в нужной комплектации и их цене, выяснило следствие.

В качестве первого взноса фигуранты уголовного дела принимали деньги и автомобили покупателей по программе trade-in, а затем рассчитывали окончательную стоимость продаваемых машин. По информации силовиков, после этого менеджеры автосалона сообщали клиентам о том, что банк поднял цену на транспорт, и в качестве альтернативы предлагали потерпевшим выбрать транспорт из того, что было в автоцентре, по завышенной стоимости.

При этом покупателям навязывались дополнительные услуги и невыгодные кредиты. В результате от действий предполагаемых участников преступной группы пострадали жители Оренбуржья и соседних регионов. Сумма причиненного ущерба превысила 119 млн руб.

Для возмещения ущерба по уголовным делам было изъято 55 автомобилей, которые принадлежат автосалону. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Оренбурга.

Георгий Портнов