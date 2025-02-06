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Компания из Германии отменила запуск производства установок в Тюменской области

Соглашение о локализации производства немецких газопоршневых установок предприятием из Германии West-Ost Energie в Тюменской области приостановлено, сообщили «Деловому кварталу» в информационном центре правительства региона. В проект планировали вложить почти 100 млн руб.

Газопоршневой двигатель

Газопоршневой двигатель

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Газопоршневой двигатель

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соглашение предусматривало создание производства мощностью 4-6 установок в год и возможности дальнейшего развития на территории Тюменского района. Однако на сегодня немецкая сторона решила приостановить реализацию проекта, несмотря на заявления в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО), что компания «вне политики», а открыть сборочный цех в регионе дешевле, чем завозить готовую продукцию.

Напомним, в начале марта 2022 года West-Ost Energie планировало направить 69,7 млн руб. на создание предприятия по сборке газопоршневых установок в Тюменской области и в 2024-2025 годах инвестировать еще 25 млн руб.

West-Ost Energie производит газопоршневые и теплоэнергостанции. Головное производство расположено в Берлине. Средний объем продаж оценивается в €150 млн в год. На российском рынке компания работала с 2006 года в качестве поставщика комплектующего оборудования.

Ирина Пичурина

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