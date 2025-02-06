Решение о незаконности изъятия участков Черняевского леса обжаловано в Верховном суде

Пермская городская дума и ООО «Макс-СБ» подали кассационные жалобы в Верховный суд РФ. Как свидетельствует картотека суда, заявители пытаются обжаловать решение Пермского краевого суда о признании незаконным изъятия участка площадью 5,3 га из состава ООПТ «Черняевский лес». Жалобы зарегистрированы 27 января и 4 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, исключение 5,3 га из состава ООПТ «Черняевский лес» обжаловала в суде экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина. Актив ранее принадлежал пермскому ООО «Макс-СБ», затем был продан ООО «СЗ “Петрокоминвест”» (ГК «Мегаполис»). Общественники опасались, что вывод земли из состава ООПТ и последующая передача территории под застройку могут нанести экологический вред лесу. В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил административный иск госпожи Седининой, признав незаконным решение Пермской городской думы. В августе Четвертый апелляционный суд полностью отменил решение краевого суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в ноябре 2024 года поддержал жалобу Веры Седининой, оспаривавшей решение предыдущей инстанции.

Недавно администрация Перми, исполняя решение суда, внесла в гордуму проект решения об изменении границ ООПТ «Черняевский лес». Для этого предлагается внести изменения в решение думы от 23 мая 2023 года об организации ООПТ «Черняевский лес», которое устанавливало графическое описание местоположения границ ООПТ. Документ предлагает новое местоположение границ Черняевского леса, которое производится не путем включения конкретных участков с кадастровыми номерами, а с помощью указания координат характерных поворотных точек. В начале апреля судебные приставы наложили арест на земельный участок Черняевского леса площадью 10,62 га, расположенный по ул. Встречной, 33.