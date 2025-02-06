Бизнес обратился к историческим и культурным истокам Пермского края

Пермский край и его культурно-исторический контекст – настоящий алмаз, потенциал которого еще не раскрыт до конца. Тем приятнее наблюдать, как жители Перми, бизнес и инвесторы начали обращаться к наследию края. Не искать счастья и возможностей за его пределами, а видеть их здесь, создавать историю и бережно сохранять то, что уже создано. А самое главное – транслировать это отношение вовне.

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События и мероприятия, посвященные 300-летию Перми, стали настоящим триумфом. Это тот случай, когда реальность превзошла все ожидания и обернулась тотальной перезагрузкой региона и объединением всех сфер под одной большой идеей. Есть предпосылки утверждать, что процесс этот уже настолько отлажен и не имеет обратной силы, что все события, проходящие в Пермском крае, неизменно привлекают к себе внимание. В том числе предстоящий 100-летний юбилей коми-пермяцкой государственности лишь подогреет интерес к Прикамью и станет площадкой для релиза новых проектов, посвященных наследию локации.

Судить о возрождении региона можно не только со стороны социокультурных изменений. Очень показателен рост объемов инвестиций в регион.

Данные Пермьстата фиксируют положительную динамику и финансовую привлекательность Пермского края начиная с 2021 года. Инвестиции в нефинансовые активы за прошедшие два года увеличились почти в полтора раза, а инвестиции в основной капитал уже в 2023 году составили 481 410 млн рублей.

В подтверждение этой тенденции в 2021 году девелопер UDS запустил проект многофункционального комплекса с апартаментами и коммерческими пространствами на берегу Камы, который был представлен партнерам в конце 2024 года.

Концепция разработана с уважением к историческому контексту местности и станет продолжением общей тенденции обращения к истокам и наследию Пермского края. Эта мысль заложена во всем комплексе: в дизайне и декоре лобби, номерного фонда, конференц-залов и бизнес-пространств. В СМИ уже называют его новым гедонистическим кластером. Тем не менее уже сейчас место наполняется новыми смыслами и получает более фундаментальное значение для города, чем просто локация для отдыха.

Так, например, от федерального девелопера UDS ожидали коммерчески проверенный и популярный концепт, который ограничивался бы, например, средиземноморской кухней. Однако идти по пути наименьшего сопротивления – совсем не в духе девелопера. Поэтому в скором времени мы увидим здесь современную дескрипцию пермского и коми-пермяцкого культурного кода.

Конечно, позиции европейской кухни будут доступны гостям и резидентам кластера. Но доминантой станет проект, который уже имеет название: «ТÖВ», с коми-пермяцкого – ветер.

Развивая территорию на берегу Камы, девелопер UDS сделал ставку на культуру и историю края. Собрать бизнес, эстетику и высокое удовольствие в одном месте – задача смелая, но уже реализуемая. В будущем комплексе на ул. Окулова, помимо гастрономических впечатлений, предусмотрена инфраструктура для развития бизнеса и возведения сервиса на высокий уровень: апартаменты для делового туризма и семейных путешествий, офисные площади разных масштабов и потрясающая локация. Результаты такого системного подхода к развитию территории не заставят себя ждать.

В настоящий момент в первой очереди объекта завершается монтаж инженерных систем, формируется наполнение комплекса услугами и сервисами.

Открыты заявки на приобретение коммерческой недвижимости с видами на Каму:

– апартаменты с отделкой от 29 до 86 кв. м;

– офисные пространства от 30 кв. м до целого этажа.

Узнать подробности и записаться на встречу можно по ссылке

Или по телефону: 7 (342) 273-00-61

г. Пермь, ул. Советская, 65а

ООО "УДС-ПРОЕКТ"