Городские горки – специальный проект КРТ

Девелоперское партнерство «NOVA & Proformica» приступает к реновации микрорайона Городские горки. Соглашение о комплексном развитии территории прошло необходимые процедуры, экспертизу и вступило в силу. Максимальный срок реализации проекта составляет 12 лет. В компании рассказали, что на первом этапе на основе концепции Архбюро R1 подготовят проектную и рабочую документацию для КРТ.

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В компании «NOVA & Proformica» подчеркнули, что жилой квартал появится только на части зоны КРТ, общая площадь которой – 9,3 га. Это будут жилые дома с административными помещениями переменной этажности (от 1 до 10 этажей) и высотные акценты до 32 этажей. Городские горки – одна из самых высоких территорий города (155–159 м в системе координат). Здесь нет объектов охраны и ограничения этажности. Анализ и ландшафтно-визуальная модель (ЛВА) показали – высотные акценты новых Городских горок кардинально преобразят облик «хрущевского квартала». Они позволят сэкономить прилегающую территорию для увеличения площади рекреации. По словам авторов концепции, Городские горки могут стать новой видовой доминантой Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На фото ландшафно-визуальная модель. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» На фото ландшафно-визуальная модель. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» Следующая фотография 1 / 2 На фото ландшафно-визуальная модель. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» На фото ландшафно-визуальная модель. Фото предоставлено «NOVA&Proformica»

Концепция реновации Городских горок предполагает создание на пустующих землях уникального пространства со спортивным ядром и участным отношением к примыкающей природной территории Сада Соловьев. Подобных проектов в Пермском крае еще не было. Поэтому КРТ Городских горок получило неформальный статус «специального проекта», с жесткими требованиями к архитектурно-планировочным, фасадным, транспортным и рекреационным решениям, сообщили в «NOVA & Proformica».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На фото зона КРТ «Городские горки» (9,3 га) ограничена зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» На фото зона КРТ «Городские горки» (9,3 га) ограничена зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» Следующая фотография 1 / 2 На фото зона КРТ «Городские горки» (9,3 га) ограничена зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» На фото зона КРТ «Городские горки» (9,3 га) ограничена зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. Фото предоставлено «NOVA&Proformica»

Утвержденные условия работы по КРТ будут разбиты на этапы. На первом одновременно начнется строительство первой очереди жилого квартала на ул. Макаренко и создание плоскостной части будущего спорткомплекса.

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Проектно-изыскательские работы учитывают соседство с перспективной ООПТ «Сад соловьев». Специалисты «NOVA & Proformica» совместно с кураторами Сада и экологами более полутора лет работали над геометрией совместных границ. Сформулировали решения, которые учитывают развитие эко территории, минимизацию антропогенного влияния на нее со стороны нового жилого квартала и будущего спортивного ядра.

Эксперты и журналисты называют Городские горки одним из самых публичных проектов КРТ в Пермском крае за последние годы. В первую очередь это связано со спортивным ядром территории – спорткомплексом «Трудовые резервы», к которому приковано пристальное внимание властей, спортивной общественности и жителей. В «NOVA & Proformica» заявили, что продолжат придерживаться принципов транспарентности (отсутствие секретности, ясность, основанные на доступности информации и информационной прозрачности).

Создание новых «Трудовых резервов» – главное и обязательное условие договора КРТ, указал застройщик. Спортивный объект должен быть технологичным, удовлетворять потребностям территории и запросам населения. Одновременно при проектировании нужно учитывать стоимость эксплуатации, наличие существующей и перспективной спортивной инфраструктуры в Мотовилихе, событийное наполнение объекта.

Министерство спорта Пермского края на портале «Управляем вместе» провело голосование о формате плоскостной части будущего спорткомплекса: полноразмерное футбольное поле или многофункциональная спортивная зона. Пермяки предпочли вариант с многофункциональным пространством и различными зонами по видам спорта. В начале 2025 года специалисты минспорта, городской комиссии по физкультуре и спорту, эксперты-строители, проектировщики проанализировали, что из предложенного для массового и любительского спорта можно адаптировать под другие задачи, каким площадкам отдать предпочтение, какие востребованы и почему, рассказали в «NOVA & Proformica».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото вариант наполнения плоскостной части СК «Трудовые резервы», за который пермяки голосовали на портале «Управляем вместе». Фото предоставлено «NOVA&Proformica»

На фото вариант наполнения плоскостной части СК «Трудовые резервы», за который пермяки голосовали на портале «Управляем вместе». Фото предоставлено «NOVA&Proformica»



В итоге перед проектировщиками поставлена задача, которая будет отражена в отраслевом задании – разработать функциональную схему плоскостного сооружения таким образом, чтобы:

1) кроме общего доступа спортсменов-любителей/жителей спортобъект получил новую спортивно-образовательную функцию. На уличных площадках должны иметь возможность заниматься воспитанники спортивных секций, проходить уроки физкультуры. Дом спорта с теплыми раздевалками это позволит сделать;

2) сохранялся соревновательный потенциал спорткомплекса. Игровые зоны спортивного объекта должны использоваться для проведения соревнований уровня района, среди школьных спортивных клубов;

3) зимой на открытой части спорткомплекса продолжил работать каток, прокат, могли работать ледовые секции.

Такой подход отвечает требованиям Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ). Он не нов, в Прикамье подобные проекты реализуются более десяти лет. Однако не у всех ФОКОТов есть доступ к полноценной бытовой спортивной инфраструктуре: раздевалкам, душевым, тренерским, складу инвентаря, санузлам и прочим объектам. На «Трудовых резервах» эта задача решается за счет пространства Дома спорта. Проектируемые мощности ФОКОТа и Дома спорта на «Трудовых резервах» могут превратить его в один из самых крупных не только в Пермском крае, но и на Урале. Предполагается, что оператором спорткомплекса будет АНО «Городской спортивно-культурный комплекс». Его пользователями станут городская Лига школьных спортивных клубов, а также правопреемник советского спортобщества «Трудовые резервы» – ОГФСО «Юность России». По словам девелопера, с обществом планируется подписать многостороннее соглашение. «NOVA & Proformica» построит спорткомплекс. Город, в собственность которого перейдет объект, будет его оператором, «Юность России» – одним из постоянных пользователей, а краевые власти возьмут на себя функцию контроля. Соглашение гарантирует всем сторонам соблюдение интересов и профиля объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На фото площадь нового дома спорта в составе обновленного спорткомплекса «Трудовые резервы» увеличится с 1,4 до 1,6 тыс. кв. метров. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» На фото Дом спорта который будет включать 7 функциональных зон: залы для бокса и дзюдо, с душевыми, тренерскими, раздевалками, помещениями для инвентаря. Собственные раздевалки будут созданы для катка и поля. На объекте также появятся тренажёрный зал и кафе. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» Следующая фотография 1 / 2 На фото площадь нового дома спорта в составе обновленного спорткомплекса «Трудовые резервы» увеличится с 1,4 до 1,6 тыс. кв. метров. Фото предоставлено «NOVA&Proformica» На фото Дом спорта который будет включать 7 функциональных зон: залы для бокса и дзюдо, с душевыми, тренерскими, раздевалками, помещениями для инвентаря. Собственные раздевалки будут созданы для катка и поля. На объекте также появятся тренажёрный зал и кафе. Фото предоставлено «NOVA&Proformica»

Концепция Дома спорта не меняется, подчеркнул девелопер. В здании площадью 1600 кв. м появятся специализированные раздевалки для круглогодичного использования ФОКОТа. В него возвращаются бокс и дзюдо. Стоит отметить, что залы проектируются с учетом пожеланий спортивных федераций и при их непосредственном участии. Предполагается, что они станут полноценной тренировочной базой не только для спортивных секций или занятий любителей, но и для тренировок и спаррингов профессиональных спортсменов. Например, тренировочный зал дзюдо проектируется с особыми требованиями по инклюзивности. У федерации дзюдо гигантский опыт в развитии паранаправления, в Прикамье воспитана целая плеяда парачемпионов этого олимпийского вида спорта. Инклюзивным проектируется весь спорткомплекс.

Договор комплексного развития Городских горок предполагает передачу объекта в муниципальную собственность.

Кроме спорткомплекса соглашение о КРТ Городских горок предполагает строительство других социальных объектов (детский сад), а также создание новой транспортной инфраструктуры. Соглашение комплексного развития включает строительство продолжения ул. Гайдара (от П. Лумумбы до ул. Макаренко), создание выделенных полос движения на ул. Макаренко и Уинской, установку светофорных объектов. Геометрия квартала проектируется по принципу «двор без машин», что автоматически превращает дороги по контуру в квартальные улицы. Это дороги меньшей пропускной способности, чем ул. Макаренко. Замысел в том, что их насыщенная паутина позволит беспрепятственно выбирать два-три альтернативных маршрута для выезда на крупные дорожные магистрали и развязки.

Транспортную модель специальной зоны КРТ Городские горки разрабатывали в краевом Центре безопасности дорожного движения. Эксперты предложили схему, которая улучшает и районную, и локальную дорожную ситуацию. Открытие моста на Уинской, связывающего Садовый и Иву (I этап трассы ТР-53), прогнозирует увеличение дорожных корреспонденций на развязке Тургенева – Макаренко – Уинская. Буквально «расшить» ситуацию возможно за счет новых земельных участков для дорожного строительства. Сделать это возможно только за счет редевелопмента, когда выделение земли по договору КРТ становится обязанностью инвестора, пояснил застройщик. Общая площадь дорожной, в том числе пешеходной инфраструктуры на Городских горках к площади зоны КРТ составит 30% (примерно 2,8 га от 9,3 га). К слову, кромочные зоны у Сада соловьев почти на всем протяжении проектируются свободными от машин, добавили в «NOVA & Proformica».

Проект реновации Городских горок реализуется по инициативе правообладателя крупнейшего участка в зоне КРТ. Все расходы, включая выкуп земельных участков у третьих лиц, в его интересах финансирует застройщик без привлечения денег бюджета. По оценкам девелопера, инвестиции в реновацию спортивного ядра составят примерно 0,5 млрд руб., а всей новой социальной инфраструктуры Городских горок – 1,5 млрд руб.

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