В СИЗО отправили директора «Трассы 74», обвиняемого в получении взятки

Суд отправил директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова в СИЗО до 4 апреля. В течение двух лет, как считает следствие, он получил от руководства одной из компаний в качестве взятки более 4 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, с апреля 2022 года по август 2024-го Сергей Ефимов получал деньги от заместителя директора коммерческой организации за то, что предоставил компании землю для размещения завода по изготовлению асфальтобетонной смеси. Этот участок был передан муниципальному учреждению на основании договора безвозмездного пользования для размещения автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу. Сергея Ефимова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, задержавшие фигуранта утром 4 февраля. Ведомство занимается оперативным сопровождением по уголовному делу.

Виталина Ярховска