В Якутии задержали наркодилеров более чем с 5 кг наркотиков и 30 млн рублей

Управление ФСБ России по Республике Саха задержало группу из десяти человек по подозрению в продаже наркотиков. При себе у дилеров было 30 млн руб. и более 5 кг запрещенных веществ. Видеозапись с сообщением представителя ведомства Евдокии Бочкаревой опубликовали «Вести Саха».

По данным следствия, житель Татарстана (1993 г. р.) содал в интернете сайт по продаже наркотиков. Он нашел для «магазина» администратора из города Нерюнгри и восемь закладчиков-курьеров из разных районов и регионов: Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, Москвы и Московской области. Самой продажей дилеры занимались в Нерюнгри, Тынде, Казани, Забайкальском крае и Подмосковье.

После задержания сотрудники ФСБ обнаружили у злоумышленников больше 5 кг наркотиков, 450 доз психоактивных веществ, 30 млн руб. наличными и 10 млн руб., которые лежали на криптовалютных счетах.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Если фигурантов признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Обвиняемые по решению суда заключены под стражу.