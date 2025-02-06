Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Якутии задержали наркодилеров более чем с 5 кг наркотиков и 30 млн рублей

Управление ФСБ России по Республике Саха задержало группу из десяти человек по подозрению в продаже наркотиков. При себе у дилеров было 30 млн руб. и более 5 кг запрещенных веществ. Видеозапись с сообщением представителя ведомства Евдокии Бочкаревой опубликовали «Вести Саха».

По данным следствия, житель Татарстана (1993 г. р.) содал в интернете сайт по продаже наркотиков. Он нашел для «магазина» администратора из города Нерюнгри и восемь закладчиков-курьеров из разных районов и регионов: Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, Москвы и Московской области. Самой продажей дилеры занимались в Нерюнгри, Тынде, Казани, Забайкальском крае и Подмосковье.

После задержания сотрудники ФСБ обнаружили у злоумышленников больше 5 кг наркотиков, 450 доз психоактивных веществ, 30 млн руб. наличными и 10 млн руб., которые лежали на криптовалютных счетах.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Если фигурантов признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Обвиняемые по решению суда заключены под стражу.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...