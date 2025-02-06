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За комментарий с оправданием терроризма осудят 19-летнего омича

2-ой Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Омской области, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, 4 апреля 2023 года фигурант дела в одном из Telegram-каналов под постом, осуждающим террористический акт в Санкт-Петербурге, оставил комментарии, «оправдывающие подобные действия».

Уточняется, что свою вину омич не признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Александра Стрелкова

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