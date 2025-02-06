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Утвержден временный порядок вывоза ТКО в двух зонах Алтайского края

Правительство Алтайского края сообщило о порядке вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в Рубцовской и Каменской зонах после объявленного завершения работы регионального оператора — ООО «Автотранс». Ранее предполагалось, что компания прекратит свою деятельность там в качестве регоператора с 11 февраля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным руководства региона, до создания краевого регоператора «Автотранс» продолжит свою деятельность в населенных пунктах с общей численностью населения 218 тыс. человек. В их числе, города Рубцовск, Змеиногорск, Горняк и Камень-на-Оби. Всего в двух зонах проживает 350 тыс. человек.

В остальных муниципалитетах ТКО временно будут вывозить «в рамках объявляемых органами местного самоуправления режимов повышенной готовности». Для этого будут заключены договоры с отдельными компаниями.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлом году власти Алтайского края разорвали с «Автотрансом» соглашение о статусе регоператора, поскольку компания не предоставила безотзывную банковскую гарантию. Новый конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок. В результате, губернатор Виктор Томенко принял решение создать в качестве нового регоператора краевую государственную компанию. Эта работа должна быть завершена к маю 2025 года.

Валерий Лавский

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