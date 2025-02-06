Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгограда (Гумрак) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения действовали с 21:38 мск 5 февраля до 05:30 мск 6 февраля. За это время на запасной аэродром был направлен один рейс, следовавший в Волгоград.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— сказано в сообщении Росавиации.