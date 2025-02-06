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«ЭкоНива» запустила комбикормовый цех под Новосибирском мощностью 73 тыс. тонн

Молочная группа компаний «ЭкоНива» ввела в эксплуатацию комбикормовый цех в Маслянинском районе Новосибирской области. Стоимость проекта составила 429 млн руб., финансовым партнером выступил Россельхозбанк.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в компании, технологическая схема комбикормового цеха состоит из линии приемки, подработки и хранения зернового сырья объемом 8 тыс. т, линии по приготовлению рассыпных кормов производительностью 10 т в час и линии гранулированных кормов производительностью 2 т в час. Для хранения сырья построены бункеры общим объемом 200 т, под готовую продукцию — бункеры объемом 216 т. Плановая мощность цеха составляет 73 тыс. т в год.

Сибирское подразделение ГК «ЭкоНива» — «Сибирская Нива» — работает с 2006 г. В его состав входят производственные хозяйства в Новосибирской области и Алтайском крае. Предприятие специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах подразделения составляет 40,1 тыс. голов, в том числе 20,5 тыс. фуражных коров.

Михаил Кичанов

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