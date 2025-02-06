Во Владивостоке организатора двух убийств обвинили в давлении на свидетеля

Заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении известных в регионе предпринимателей Армена и Эдуарда Бабакохянов. Они обвиняются в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с шантажом, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. Максимальное наказание за подобное преступление — до семи лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Бабакохян

Фото: Архив Эдуарда Бабакохяна Эдуард Бабакохян

Фото: Архив Эдуарда Бабакохяна

Согласно версии следствия, уже находясь в СИЗО по обвинению в организации убийств, Армен Бабакохян при помощи младшего брата Эдуарда пытался, при помощи шантажа, принудить одного из свидетелей дать ложные показания о своей невиновности в ходе судебного процесса. Свидетель был вынужден дать устное согласие, но «в судебном заседании рассказал правду». Уголовное дел братьев Бабакохянов направлено для рассмотрение по существу в Ленинский райсуд Владивостока.

Эдуарда Бабакохяна в феврале прошедшего года приговорили к трем годам колонии общего режима за попытку с помощью взятки передать находящемуся в СИЗО по обвинению в организации двух убийств старшему брату Армену телефон и алкоголь.

В ноябре прошлого года Армен Бабакохян был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию более 20 лет назад двух убийств — совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко. По версии следствия, мотивами преступлений были разногласия Армена Бабакохяна с партнерами по бизнесу.