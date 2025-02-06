В Херсонской области при атаке беспилотников повреждены три жилых дома

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали город Геническ с помощью беспилотников. По его данным, в результате атаки повреждены три жилых дома на Центральной улице, пострадали кровли, у зданий выбиты окна, повреждения также получил легковой автомобиль. Раненых при атаке нет.

«К счастью, жертв и раненых нет. Однако 15 человек пришлось эвакуировать. На месте оперативно работали экстренные службы — спасатели, полиция, медики, следователи»,— сказано в сообщении главы региона в Telegram.

Как передавал губернатор, 4 февраля в городе Каховка при артиллерийском ударе по жилому сектору осколочное ранение получил 88-летний местный житель. Его госпитализировали в районную больницу. 5 февраля беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в Таврийске. В результате атаки был перебит газопровод низкого давления, обошлось без пострадавших.