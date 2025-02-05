Кубанский профсоюз такси предложил изменить правила перевозки детей

Руководитель профсоюза перевозчиков Краснодарского края Александр Каначеев на встрече с депутатом Госдумы Дмитрием Гусевым предложил внести изменения в закон о такси. Инициатива предусматривает замену возрастного ценза для детских автокресел с 7-12 лет на параметры роста и веса ребенка, сообщает пресс-служба общественной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эксперт считает, что подобная мера позволит использовать компактный бустер вместо громоздкого кресла при соответствии физических показателей пассажира. Вторая часть предложения касается создания единого тарифного пространства между соседними регионами. Сейчас таксисты не могут брать заказы в соседних субъектах.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» и первый заместитель председателя Комитета по контролю, поддержал идею. По его словам, изменение критериев для детских автокресел является необходимым решением.

Господин Гусев отметил, что благодаря инициативе такси для семей станет доступнее, как ранее поручал президент. Также он предложил снять ограничения на поездки между регионами.

Анна Гречко