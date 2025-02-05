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В селе Новоурупском благоустроят территорию у Дома культуры

В селе Новоурупском Успенского района Кубани благоустроят территорию около Дома культуры. Работы проведут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник, в этом году планируется обновление прилегающей к сельскому Дому культуры территории площадью более 1,3 га. Также на участке создадут новые пешеходные зоны, установят детскую игровую и спортивную площадки, сцену для проведения культурно-массовых мероприятий и систему освещения. Кроме того, специалисты организуют парковочные места.

В рамках проекта запланировано озеленение участка. Рабочие посеют газонную траву и высадят многолетние растения: липы, вязы, ясени, можжевельники и туи.

На Кубани по проекту «Формирование комфортной городской среды» уже обновили более 1,4 тыс. зеленых зон. В 2025 году планируется благоустроить еще 103 общественных пространства.

Анна Гречко

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