В полиции отказались комментировать информацию об убийстве Виктора Тархова и его супруги
В ГУ МВД по Самарской области «Ъ-Волга» сообщили, что пока не комментируют информацию об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.
Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ
Сегодня вечером, 5 февраля, в СМИ распространилась информация со ссылкой на неназванные источники, что Виктор и Наталья Тарховы убиты месяц назад, в преступлении подозревается их внучка.
В полиции отметили, что данные уточняются.
Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве. В 2006–2010 годах был главой Самары. До этого был депутатом Самарской губернской думы.