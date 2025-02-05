В полиции отказались комментировать информацию об убийстве Виктора Тархова и его супруги

В ГУ МВД по Самарской области «Ъ-Волга» сообщили, что пока не комментируют информацию об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Сегодня вечером, 5 февраля, в СМИ распространилась информация со ссылкой на неназванные источники, что Виктор и Наталья Тарховы убиты месяц назад, в преступлении подозревается их внучка.

В полиции отметили, что данные уточняются.

Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве. В 2006–2010 годах был главой Самары. До этого был депутатом Самарской губернской думы.

Сабрина Самедова