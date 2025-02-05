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В полиции отказались комментировать информацию об убийстве Виктора Тархова и его супруги

В ГУ МВД по Самарской области «Ъ-Волга» сообщили, что пока не комментируют информацию об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. 

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Сегодня вечером, 5 февраля, в СМИ распространилась информация со ссылкой на неназванные источники, что Виктор и Наталья Тарховы убиты месяц назад, в преступлении подозревается их внучка. 

В полиции отметили, что данные уточняются. 

Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве. В 2006–2010 годах был главой Самары. До этого был депутатом Самарской губернской думы.

Сабрина Самедова

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