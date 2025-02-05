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Бастрыкин инициировал проверку после просьбы участника СВО защитить жену

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту хулиганских действий в отношении жены участника СВО (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сети Интернет было размещено видеообращение участника СВО из Ростовской области, который просит защитить его супругу от нападений агрессивного соседа. Военный подчеркнул, что обращения в полицию не принесли результата.

Следственными органами СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка

Ева Китаева

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