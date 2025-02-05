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«Парма» уступила лидеру чемпионата одно очко

«Парма» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ уступила дома одно очко действующему лидеру турнира— казанскому УНИКСу. Итог поединка 92:93 в пользу гостей. Пермская баскетбольная команда могла и одержать победу, но за 6 секунд до конца встречи, владея мячом, забить не смогла.

Фото: БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

Больше всего очков в составе хозяев набрал легионер Ройс Хэмм, на счету которого 16 очков, восемь подборов и одна передача. 16 очков также набрал Алекс Хэмилтон, отметившийся также одним подбором, семью передачами и одним перехватом.

«Парма» в турнирной таблице расположилась на седьмой строчке. Следующую игру подопечные Евгения Пашутина проведут 8 февраля на родном паркете против питерского «Зенита».

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