В Таганроге планируют снести старинное двухэтажное здание

Старинное двухэтажное здание на ул. Греческая, 94 (литер А) планируют снести власти Таганрога. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Администрация Таганрога выступила заказчиком на проведение работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства с выполнением археологических работ на земельном участке. Сбор заявок на участие в тендере осуществляется до 7 февраля. Начальная цена контракта — 471 тыс. руб.

Здание является частью архитектурного ансамбля. Рядом с ним расположен дом 19 века постройки, имеющий статус объекта культурного наследия регионального уровня.

Ева Китаева