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В Таганроге планируют снести старинное двухэтажное здание

Старинное двухэтажное здание на ул. Греческая, 94 (литер А) планируют снести власти Таганрога. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Администрация Таганрога выступила заказчиком на проведение работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства с выполнением археологических работ на земельном участке. Сбор заявок на участие в тендере осуществляется до 7 февраля. Начальная цена контракта — 471 тыс. руб.

Здание является частью архитектурного ансамбля. Рядом с ним расположен дом 19 века постройки, имеющий статус объекта культурного наследия регионального уровня.

Ева Китаева

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