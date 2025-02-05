На Кубани более 30 профессий в январе попали в список дефицитных

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru опубликовала данные о наиболее востребованных специалистах в Краснодарском крае за январь 2025 года. Исследование выявило не менее 30 дефицитных профессий в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Самая высокая конкуренция среди работодателей наблюдается за агентов по недвижимости — на одну вакансию приходится одно резюме. На втором месте врачи с показателем 1,1 резюме на вакансию, а на третьем — токари с соотношением 1,2 резюме.

В список дефицитных специальностей также вошли дворники (1,2 резюме на вакансию), продавцы и специалисты по взысканию задолженности (1,5). Замыкают десятку наиболее востребованных профессий фармацевты-провизоры (2 резюме), ветеринарные врачи и сантехники (2,3), а также средний медицинский персонал (2,4).

Анна Гречко