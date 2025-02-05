Беглов поручил благоустроить сквер Николая Львова до сентября

Жители Невского района обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой привести в порядок сквер архитектора Николая Львова на углу проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы, сообщает пресс-служба Смольного 5 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Популярное место отдыха горожан расположено на остатке усадебного парка князей Вяземских XVIII века. На текущий момент там не хватает скамеек, урн и фонарей, нуждается в ремонте металлическое ограждение, требует обновления детская площадка.

Беглов дал поручение главе Невского района Алексею Гульчуку привести сквер Николая Львова в порядок до сентября 2025 года и сделать его тематическим. Там разместят информацию об архитекторе, построившем Приоратский дворец и здание Главпочтамта.

В зеленой зоне планируют обновить пешеходные дорожки и уличную мебель, поставить музыкальный инструмент из древесины, на детской площадке несовершеннолетние смогут покачаться на качелях-гнездах и гамаке, покататься на горке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ноябре 2024 года на Гранитной улице открыли сквер ученого Юрия Кнорозова, раскрывшего тайну письменности майя. На территории обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и арт-объекты в виде планет.

Андрей Маркелов