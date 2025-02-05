На Кубани за 2 года запустили более 10 импортозамещающих производств

В Краснодарском крае в 2023–2024 годах с помощью мер господдержки запустили более 10 импортозамещающих производств и вывели на рынок 44 новых вида высокотехнологичного оборудования, техники и комплектующих к ним. Об этом министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько рассказал на круглом столе «Импортозамещение по-кубански», организованном «Ъ-Кубань». Мероприятие провели в медиацентре «Дом журналистики».

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«По поручению губернатора в крае созданы и реализуются специализированные меры поддержки высокотехнологичных и импортозамещающих производств. За два года их действия уже поддержали порядка 50 проектов по созданию аналоговых линеек продукции и развитию инженерно-технических центров на базе предприятий. На их реализацию направили более 4,3 млрд руб. субсидий в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов Фонда развития промышленности региона»,— отметил Дмитрий Хмелько.

В частности, в кубанской столице на Южном заводе тяжелого станкостроения запустили в серию инновационные обрабатывающие центры собственной разработки. Компания «ПищТех» начала производство такого оборудования, как пароконвектоматы, печи и др. Комплектующие для лифтов производит предприятие «Кахман Лифт Сервис» (Крымский район).

Также на высокой стадии реализации находятся еще 23 проекта, поддерживаемые властями региона. Это производства импортозамещающей продукции в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении, радиоэлектронике, станкостроении, фармацевтической и медицинской промышленности.

Маргарита Синкевич