В Краснодаре перекроют две улицы из-за ремонта водопровода

В Краснодаре в ночь на 6 февраля ограничат движение по ул. Мира на участке от Фрунзе до Кирова. Запрет введут в связи с необходимостью проведения ремонта водопровода, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Движение закроют с 23:00 до 6:00. Дорожные службы также перекроют одну полосу ул. Кирова на пересечении с Мира в направлении ул. Комсомольской. Автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные маршруты по параллельным улицам.

Кроме того, на время ремонтных работ прекратится подача холодной воды для жителей Кубанской набережной и ул. Кирова.

Анна Гречко