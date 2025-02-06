На строительство здания администрации в Камском Устье выделят почти 200 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Камском Устье построят здание администрации за 200 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Камском Устье построят здание администрации за 200 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объект будет располагаться на ул. Карла Маркса. Также планируется строительство МФЦ на 350 мест в селе Габишево Лаишевского района за 45 млн руб. Общая сумма закупки составляет около 244,2 млн руб.

На объектах запланированы земляные, фасадные, пусконаладочные работы, устройство инженерных сетей, кровли, благоустройство и т. д.

Заказчиком выступает «Главстрой Татарстана». Денежные средства выделят из бюджета республики. Строительные работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Диана Соловьёва