Военнослужащий из Прикамья освобожден из украинского плена

Военнослужащий из Гремячинска Губахинского округа вернулся из украинского плена в результате сегодняшнего обмена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице «ВКонтакте». Всего в ходе российско-украинского обмена 150 военнослужащих были обменены на 150 пленных из ВСУ. По словам господина Сапко, мать освобожденного контрактника обращалась к нему с запросом о сыне в декабре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко

фото: соцсети уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко



В январе 2025 года из плена вернулся военнослужащий Александр Запиченко, до ухода на СВО проживающий в Большой Соснове.