Губернатор Прикамья и глава «Роскосмоса» открыли новое производство на «Протон-ПМ»

5 февраля предприятие «Протон-ПМ», входящее в госкорпорацию «Роскосмос» открыло современное производство ракетных двигателей в микрорайоне Новые Ляды. Как сообщает пресс-служба Правительства Прикамья, в церемонии приняли участие гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководитель НПО «Энергомаш» Иван Краснов и старший вице-президент «Промсвязьбанка» Сергей Добрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Создание нового производства призвано обеспечить готовность «Протон-ПМ» к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Его организация имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утвержденный соглашением о сотрудничестве госкорпорации и краевого правительства. Производственный корпус площадью более 44 тыс. кв. м включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный.

В рамках осмотра объекта был продемонстрирован отечественный комплекс из десяти линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. Всего в корпусе разместится 630 единиц технологического оборудования. Были показаны высокотехнологичные рабочие места, созданные по современным стандартам комфорта и безопасности. Отмечается, что в цехах поддерживается благоприятный микроклимат, обустроены просторные и удобные санитарно-бытовые помещения, действует система навигации, облегчающая передвижение по корпусу.

Кроме этого, в настоящее время «Протон-ПМ» реализует программу перевода производства с городской площадки предприятия в новый корпус. Предполагается, что в нем будут работать более 800 человек.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, запуск производства является новой вехой в истории предприятия. «Сотрудники получат новые условия труда. Это значит, что в такие цеха будет стремиться наша молодежь, которая обучается в пермских техникумах и вузах», – подчеркнул господин Махонин. Он отметил также, что на базе предприятия в 2023 году открыт новый корпус Техно-школы, в которой учащиеся изучают ракетно-космическую технику.

Также в рамках визита Юрий Борисов, Дмитрий Махонин и Сергей Добрин вместе с представителями промышленности обсудили проект строительства жилого комплекса «Новый Звездный» для сотрудников пермских двигателестроительных предприятий.