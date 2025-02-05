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В Майкопе будут судить тренера за хищение средств на спортивные сборы

Прокуратура Майкопа передала в суд уголовное дело в отношении тренера республиканской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. По данным следствия, фигурант изготовил поддельные документы и получил одобрение регионального Комитета по физической культуре и спорту на финансирование мероприятий, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с ноября 2020 по январь 2022 года обвиняемый организовал фиктивное проведение учебно-тренировочных сборов для 28 спортсменов. Выделенные 585 тыс. руб. подозреваемый присвоил.

Тренеру вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Адыгее и расследовано следственным отделом по Майкопу.

Анна Гречко

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