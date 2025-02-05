Инвестор хочет вложить 574 млн рублей в производство эфирных масел в Дзержинске

Компания из Нижнего Новгорода «Потенциал 2014» намерена построить комплекс по производству натуральных эфирных масел в Дзержинске. Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля одобрил предоставление инвестору участка площадью почти 200,2 тыс. кв.м.

Площадка находится севернее земельного участка 22 по Нижегородскому шоссе. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 574,4 млн руб., срок реализации — 33 месяца.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Потенциал 2014» с уставным капиталом 12 тыс. руб. зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2014 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. Директор — Лусине Ишхановна Хчоян, учредитель — Айк Ишханович Хчоян.

Галина Шамберина