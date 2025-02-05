В Краснодаре локомотив сбил девушку, переходившую пути в наушниках

В Краснодаре на станции Пашковской 5 февраля маневровый локомотив сбил 19-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, машинист заметил пешехода, пересекавшего пути в неположенном месте, и подал звуковые сигналы. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, пострадавшая была в капюшоне и наушниках, из-за чего не услышала приближающийся состав. Девушку с различными травмами доставили в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Нурий Бзасежев