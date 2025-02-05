Страховая компания «Двадцать первый век» увеличила уставный капитал до 600 млн рублей

Петербургская страховая компания АО СК «Двадцать первый век» увеличила свой уставный капитал, доведя его до 600 млн рублей. По данным Центробанка, акционеры по закрытой подписке приобрели две допэмиссии акций — на сумму 8 млн и 120 млн рублей. На соответствующие изменения в ЕГРЮЛ 5 февраля обратил внимание «Деловой Петербург».

Как сообщили изданию в компании, увеличение уставного капитала произошло за счет средств акционеров, при этом доли голосующих акций остались без изменений. Уточняется, что одной из целей является получение лицензии на перестрахование, для чего необходимо выполнить требования по величине капитала.

«ДП» также отмечает, что структура собственников компании «Двадцать первого века» не раскрывается. В декабре 2022 года страховщика из Петербурга выкупила ростовская компания ООО «Финбридж», владеющая несколькими микрофинансовыми организациями и коллекторским агентством «Юридическая служба взыскания».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что финтех-компания ООО «Пэй Энджин», благодаря увеличению уставного капитала на 230 млн рублей (до 340 млн руб.), стала совладельцем петербургской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Платежный конструктор».

Андрей Цедрик