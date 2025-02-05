Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Демино перенесли проведение «Лыжни России-2025»

Проведение массовой гонки «Лыжня России» в лыжно-биатлонном центре «Демино» перенесено на 9 марта. Об этом сообщили в администрации Рыбинска.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Отмечается, что мероприятие перенесено из-за погодных условий. СМИ сообщают, что отсутствие снега сделало невозможной подготовку трассы для гонки.

Изначально старт планировался 8 февраля. «Лыжня России» перенесена и в других регионах страны: в Оренбурге, Тверской, Нижегородской, Липецкой и Владимирской областях.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...