В Демино перенесли проведение «Лыжни России-2025»
Проведение массовой гонки «Лыжня России» в лыжно-биатлонном центре «Демино» перенесено на 9 марта. Об этом сообщили в администрации Рыбинска.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Отмечается, что мероприятие перенесено из-за погодных условий. СМИ сообщают, что отсутствие снега сделало невозможной подготовку трассы для гонки.
Изначально старт планировался 8 февраля. «Лыжня России» перенесена и в других регионах страны: в Оренбурге, Тверской, Нижегородской, Липецкой и Владимирской областях.