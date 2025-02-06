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На проект «Яндекс.Лицей» в 2025 году планируется выделить 7 млн рублей

Министерство образования и науки Республики Татарстан планирует выделить 7 млн рублей субсидии на проект «Яндекс.Лицей». Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

На проект «Яндекс.Лицей» в 2025 году планируется выделить 7 млн рублей

На проект «Яндекс.Лицей» в 2025 году планируется выделить 7 млн рублей

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

На проект «Яндекс.Лицей» в 2025 году планируется выделить 7 млн рублей

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Субсидию планируют выделить из бюджета Республики Татарстан. Средства направят на двухлетний курс обучения программированию на языке Python. Планируется, что в 2025 году обучатся не менее 100 человек.

В пресс-службе Минобрнауки Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что проект реализуется при поддержке Минобрнауки и Минцифры Татарстана. Компания предоставляет учебную программу и методическую поддержку, а регион обеспечивает помещения, оборудование и оплату труда преподавателей. Всего в 2024 году 255 школьников завершили обучение по программе. Как отметили в пресс-службе, многие из них показывали высокие результаты на ЕГЭ.

Влас Северин

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