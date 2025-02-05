Фермы ГК Natura Siberica прошли международную сертификацию

Органические фермы российского производителя косметики Natura Siberica завершили ежегодную сертификацию международного института CERES. Natura Siberica с 2013 года выращивает растения для своей косметики, а также собирает их в дикой природе методом «дикого сбора» на участках в Сибири и на Дальнем Востоке (в Хакасии, на Сахалине, на Камчатке и на Кунашире). По сообщению компании, полученный сертификат подтверждает полное соответствие принципов земледелия и методов сбора европейскому регламенту 834/2007 и экологическую чистоту производимого на фермах сырья: семена для будущих растений не подвергаются генной модификации и не содержат следов химической обработки гербицидами, фунгицидами и другими химическими веществами.

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