В Новороссийске зазвучат сигналы оповещения населения

В Новороссийске запланировали проверки локальной системы оповещения на перевалочном комплексе «Шесхарис» 6 и 20 февраля. Тренировочная сирена прозвучит с 14:30 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Кроме того, в акватории морского порта 6 февраля с 21:00 до 23:00 пройдут учения с боевыми стрельбами. Военнослужащие отработают действия по защите от безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Жителей Новороссийска призывают сохранять спокойствие во время проведения запланированных мероприятий.

Нурий Бзасежев