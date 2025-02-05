Обвиняемый в призывах к террору самарский активист раскаялся в суде

Активист из Самары Андрей Шабанов, которому инкриминируются призывы к терроризму через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), произнес последнее слово на заседании в Центральном окружном военном суде в среду, 5 февраля. Он признал свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Я осознал свои непатриотичные поступки, считая себя виновным перед государством и народом России, в чем раскаиваюсь и заверяю, что впредь такое не повторится»,— сказал Андрей Шабанов.

В своем последнем слове активист напомнил суду, что является инвалидом второй группы, работает музыкантом и обеспечивает доходом себя и неработающую мать. В связи с этим обвиняемый попросил смягчить ему приговор.

После этого судья удалился в совещательную комнату. Приговор Андрею Шабанову будет оглашен в среду вечером.

Активиста задержали в марте 2024 года после поста в интернете о действиях армии РФ. Затем Андрея Шабанова арестовали, и он неоднократно пытался оспорить свое содержание под стражей, но безуспешно.

Георгий Портнов