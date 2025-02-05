Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвиняемый в призывах к террору самарский активист раскаялся в суде

Активист из Самары Андрей Шабанов, которому инкриминируются призывы к терроризму через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), произнес последнее слово на заседании в Центральном окружном военном суде в среду, 5 февраля. Он признал свою вину.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Я осознал свои непатриотичные поступки, считая себя виновным перед государством и народом России, в чем раскаиваюсь и заверяю, что впредь такое не повторится»,— сказал Андрей Шабанов.

В своем последнем слове активист напомнил суду, что является инвалидом второй группы, работает музыкантом и обеспечивает доходом себя и неработающую мать. В связи с этим обвиняемый попросил смягчить ему приговор.

После этого судья удалился в совещательную комнату. Приговор Андрею Шабанову будет оглашен в среду вечером.

Активиста задержали в марте 2024 года после поста в интернете о действиях армии РФ. Затем Андрея Шабанова арестовали, и он неоднократно пытался оспорить свое содержание под стражей, но безуспешно.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...