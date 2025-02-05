«МегаФон»: уральские бизнесмены увеличили число звонков в Африку

Свердловские предприниматели наращивают свою активность в сети и расширяют географию деловых контактов, включая страны Африканского континента, такие как Замбия и Джибути, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур».

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По данным «МегаФона», трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов в декабре 2024 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом число стран, с которыми созваниваются уральские предприниматели, выросло почти на 13%.

Чаще всего корпоративные клиенты звонили в Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Узбекистан и Киргизию. Также в списке появились Бенин, Замбия, Джибути и ЦАР.

«Мы видим, что наши корпоративные клиенты наращивают свою активность в интернете, и для того, чтобы бизнес всегда оставался на связи, мы обеспечиваем компании высокоскоростной передачей данных»,— отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

По данным «Контур.Фокус», число ликвидаций компаний в Свердловской области за год снизилось более чем на 2%, а наибольший прирост по количеству регистраций показали предприятия в сфере услуг, недвижимости и транспорта. В регионе действует 220 компаний с иностранным участием, наибольшее количество участников приходится на Кипр, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Узбекистан.

Эксперт проекта «Контур.Фокус» Антон Яковлев отметил, что в последнее время наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица.

Полина Щуцкая