Технологии очистки Черного моря от нефти передадут всем спасслужбам России

Методы борьбы с последствиями разлива нефтепродуктов в Черном море будут рекомендовать всем спасательным службам России. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Пронько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Анапы Фото: Администрация Анапы

Над разработкой технологий работают специалисты МГУ, Сколтеха, КубГТУ и КубГУ. Анализ проб песка и морской воды проводят в РГУ нефти и газа им. Губкина.

«Все вузы и НИИ, вошедшие в состав рабочей группы, принимают участие в решении возникающих задач в той или иной степени — кто-то экспертным мнением, кто-то лабораторным фондом»,— отметил господин Пронько.

Из более 100 предложений по очистке пляжей ученые отобрали 14 технологий: восемь — для очистки пляжных территорий и шесть — для утилизации загрязненного грунта.

Разлив нефтепродуктов произошел 15 декабря 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» у мыса Такиль в Керченском проливе. Мазут достиг берегов Анапы, Ленинградского муниципального округа, Темрюкского, Курганинского и Тимашевского районов Кубани, а также Крыма. Федеральный режим ЧС объявили 26 декабря.

Нурий Бзасежев