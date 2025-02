Black Sabbath воссоединятся ради «величайшего хеви-метал-шоу в истории»

Black Sabbath снова выступят на сцене в своем оригинальном составе впервые за 20 лет, сообщает Reuters. Вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом на сцену поднимется и Оззи Осборн. Это произойдет 5 июля в Бирмингеме — родном городе группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

О воссоединении группы ради «величайшего хеви-метал-шоу в истории» сообщила жена легендарного вокалиста Black Sabbath, Шарон Осборн.

Концерт получил название «Назад к началу». Помимо Black Sabbath в шоу также выступят Metallica, Slayer, Alice In Chains и «супергруппа музыкантов», в которую входят Дафф Маккаган и Слэш (Guns N’ Roses), Билли Корган (The Smashing Pumpkins), Фред Дёрст (Limp Bizkit) и Том Морелло (Rage Against The Machine).

Сам 76-летний Оззи Осборн в последние годы почти не выступал из-за проблем со здоровьем. В 2019 году он перенес череду операций на позвоночнике после падения дома. Позднее у музыканта обнаружили болезнь Паркинсона. Сейчас он практически не в состоянии ходить. В Бирмингеме Оззи сыграет свой собственный короткий сет, прежде чем присоединиться к своим коллегам по группе «для прощального поклона».

Кирилл Сарханянц