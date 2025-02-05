Губернатор Курганской области не вошел в новый состав президиума Госсовета

Президент Российской Федерации Владимир Путин не включил в новый состав президиума Государственного совета РФ губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Соответствующее распоряжение подписал глава государства 5 февраля. Информация об этом размещена на портале правовой информации.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков входил в предыдущий состав президиума Госсовета, который был сформирован в декабре 2023 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который является председателем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», вошел в новый состав президиума.