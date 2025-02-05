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В Ярославле будут судить бутлегера

Прокуратура Ярославской области передала в суд дело о незаконном обороте этилового спирта, обвиняемым по которому является 48-летний житель Ярославля. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что обвиняемый, не имея необходимой лицензии, организовал склад для хранения и реализации спиртного в одном из помещений на проспекте Ленина. Для поиска покупателей он использовал интернет-платформу. В июне-августе 2024 года мужчина закупил и хранил не менее 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции, от продажи которой получил более 400 тыс. руб.

После незаконной поставки спиртного обвиняемый был задержан, а контрафактная продукция изъята. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. За совершение этого преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Антон Голицын

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