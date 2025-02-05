Молодой житель Чапаевска, чье тело нашли в сгоревшем автомобиле, был убит

Следственным отделом по Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее, в январе 2025 года, после тушения пожара в автомобиле, припаркованном у многоквартирного дома в Чапаевске, было обнаружено тело 22-летнего местного жителя. Как выяснилось — он был убит.

«В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и всех обстоятельств происшествия»,— заявили в следственном комитете.

Алексей Алексеев