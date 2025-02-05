Ярославский суд вынес приговор межрегиональной преступной группе

Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор пяти участникам организованной преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: УФСБ по Ярославской области Фото: УФСБ по Ярославской области Фото: УФСБ по Ярославской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: УФСБ по Ярославской области Фото: УФСБ по Ярославской области Фото: УФСБ по Ярославской области

Преступная деятельность по изготовлению и сбыту оружия осуществлялась на территории Ярославской, Московской и Ивановской областей. Ее пресекли сотрудники ярославского и ивановского УФСБ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники изъяли 23 единицы огнестрельного оружия, а также более 3,5 тыс. патронов, 3 кг пороха, комплектующие оружия.

Подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 10,5 до 14 лет. Двоим назначены также штрафы в размере 600 и 400 тыс. руб. Еще один получил условное наказание.

Алла Чижова