Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский суд вынес приговор межрегиональной преступной группе

Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор пяти участникам организованной преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Предыдущая фотография

Фото: УФСБ по Ярославской области

Фото: УФСБ по Ярославской области

Фото: УФСБ по Ярославской области

Следующая фотография
1 / 3

Фото: УФСБ по Ярославской области

Фото: УФСБ по Ярославской области

Фото: УФСБ по Ярославской области

Преступная деятельность по изготовлению и сбыту оружия осуществлялась на территории Ярославской, Московской и Ивановской областей. Ее пресекли сотрудники ярославского и ивановского УФСБ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники изъяли 23 единицы огнестрельного оружия, а также более 3,5 тыс. патронов, 3 кг пороха, комплектующие оружия.

Подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 10,5 до 14 лет. Двоим назначены также штрафы в размере 600 и 400 тыс. руб. Еще один получил условное наказание.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...