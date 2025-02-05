ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Мошенники начали использовать виртуальные образы карт россиян, чтобы потом с их помощью снимать наличные в банкоматах. Об этом предупредили в Telegram-канале Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сначала аферисты звонят человеку или связываются с ним через мессенджеры. Они рассказывают, что неизвестные пытаются украсть деньги жертвы с ее банковского счета. Чтобы этого избежать, мошенники предлагают установить на телефоне якобы приложение Банка России. Во время установки мошенники запрещают человеку пользоваться устройством.

После того как жертва запускает приложение, злоумышленники просят ее поднести свою банковскую карту к телефону и ввести подтверждающий код от банка. Это, по словам мошенников, нужно, чтобы авторизоваться и спасти деньги. На самом деле загруженная программа помогает мошенникам создать образ карты. После этого его можно использовать, чтобы снять деньги в банкомате, который поддерживает бесконтактную технологию.

Подробнее о борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ» «Фроду обрубают провода».